Milateriga Mnyamar oo "xiray" Aung San Suu Kyi

Xisbiga NLD, ayaa kuraasta baarlamaanka dalkaas ka helay in ku filan, si uu u soo dhiso xukuumadda bisha November, balse ciidamada ayaa sheegay in codeyntaas ay ahayd mid la musuqmaasuqay.

Ciidanka ayaa dowladda ugu baaqay in ay dib u dhigto kalfadhiga baarlmaanka oo lagu waday in uu qabsoomo maalinta Isniinta.

"Waxaan rabaa in aan dadkeena u sheego in aysan falcelin deg deg ah sameynin, waxaanna doonayaa in ay sharciga raacaan," ayuu yiri, isagoona intaa ku daray, in uu filayo in isagana la xiri doono.