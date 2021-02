Aung San Suu Kyi: Haweeneydii lagu sharfi jiray dimuqraadiyadda ee ay sumcad darradu ku dhacday

Maanta oo Isniin ah, wax yar uun ka hor inta uusan furmin kalfadhigii ugu horreeyay ee baarlamaanka, tan iyo markii ay doorashada dhacday, ayey milatarigu sheegeen in ay awoodda dalka ku wareejinayaan taliyahooda guud, Min Aung Hlaing, maadaama "doorashada la musuqmaasuqay".

Telefishin ku hadla afka militariga ayaa sheegay in waddanka lagu soo rogay xaalad deg deg ah oo soconeysa muddo hal sano ah inta awoodda lagu kala wareegayo. Laakiin Aung San Suu Kyi ayaa taageerayaasheeda ku boorrisay "in aysan aqbalin arrintan" ayna "ka mudaharaadaan afgambiga".

Waxaa loo arkayay in ay tahay qof ku dayasho mudan oo u dadaalay dimuqraadiyadda, sidoo kalena xuquuqdeeda uga tanaasushay si ay ula dagaallanto janaraallada xukunka adag ee militariga.

Waddadii ay hoggaanka ku qabatay

Bishii November ee sanadkii 2015-kii waxay xisbiga National League for Democracy (NLD) ku hoggaamisay guul doorasho oo taariikhi ah kaddib markii ay ka qeyb gashay doorashadii ugu horreysay ee si xor ah uga dhacda Myanmar muddo 25 sano ah.

Dastuurka Myanmar uga oggolaanayo iyada in ay noqoto madaxweyne, maadaama ay leedahay carruur heysta dhalashooyin ajnabi ah. Laakiin Suu Kyi, oo hadda 75 jir ah, ayaa si weyn loogu arkaa in ay tahay hoggaamiyaha daaha gadaashiisa ka xukunta waddanka.

'Kama duwanaan karin'

"Anigana maadaama aan aabbeheey gabadhiisa ahayn kama aanan duwanaan karin waxa dhacayay," ayey ku tidhi khudbad ay Rangoon ka jeedisay 26 August 1988. Waxay go'aansatay in ay horkacyo mudaraadyadii looga soo hor jeeday kali-taliyihii xilligaas, Janaraal Ne Win.

Xabsi guri

Dowladdii militariga waxay ku dhawaaqday doorasho qaran bishii May ee sanadkii 1990-kii, taasoo ay ku guuleysteen xisbiga Suu Kyi ee NLD - laakiin maamulka milatariga way diideen in ay xukunka wareejiyaan.