Qalalaasaha Tigray: Geerida nin indhaha naafo ka ahaa oo arrin shaaca ka qaadday

Intii uu socday dagaalkii ugu dambeeyay ee sababay in TPLF ay dib ugu laabtaan dhumaaleysiga iyo ku dhufoo ka dhaqaaqda, Asmelash - oo xubin ka ahaa golaha fulinta ee xisbiga - ayaa hal meel lagu dilay isaga isaga labo xubnood oo rug caddaayo ka ahaa xisbiga - kuwaasoo kala ahaa wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda, Seyoum Mesfin iyo wasiirkii hore ee arrimaha federaalka, Abay Tsehaye.

Madaxweynaha Eritrea, Isaias Afwerki, ayaa lagu soo warramay in uu ciidamo u diray gobolka Tigray si ay uga garab dagaallamaan militariga federaalka Itoobiya, dadka qaarna waxay sheegeen in sababta uu ciidanka u diray ay tahay si uu uga aarguto ceebtii kasoo gaartay dagaalkii xadka ka socday 1998-kii ilaa 2000 oo lagu dilay ilaa 100,000 oo ruux.

Hase yeeshee, labada dowladoodba way beeniyeen in ciidamada Eritrea ay halkaas tageen, inkastoo dad badan oo reer Tigray ah, kuwo reer Eritrea ah iyo dowladda Mareykankuba ay sheegeen in ay dagaalka ku jireen ciidamada Eritrea.