"Haddii Soomaaliya aysan burburi laheyn xaafadda Islii sidan uma dhisanteen"

Xilli toddbaadkan soddon sano laga joogo markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya ayaa haddana waxaa jirta in xiisad diblomasiyadeed ay u dhaxeyso dalalka Soomaaliya iyo kenya oo martigelisay qaxooto badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab, Kakuma iyo xaafadda Islii.

Inkastoo dalka Kenya ay ku nool yihiin Soomaali muwaadiniin ah haddana waxaa la aaminsan yahay in burburkii Soomaaliya uu horseeday in dad badan oo Soomaaliyeed ay dhaqaalo geliyeen dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaas oo la sheego in uu ku yaalo suuqa ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika.