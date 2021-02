Xaaladda bina'aadannimo ee gobolka Tigrey oo laga deyrinayo

Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen xisbiyada mucaaradka ee kala ah - the Tigray Independence Party (TIP), Salsay Weyane Tigray, iyo National Congress of Great Tigray - ayaa waxay ku sheegeen in haddii si dhaqso ah aan cunno iyo daawo loola gaarin gobolkaasi "in musiibada bina'aadnimo ee ku soo fool leh Tigrey ay noqon doonto xaqiiqo wayn".