Maxkamadeynta madaxda mucaaradka Itoobiya: Walaac laga muujinayo Jawaar Maxamed oo cuntada ka soomay

Mid ka mid ah qareennada Jawaar Maxamed, oo lagu magacaabo Maxamed Jimma, ayaa BBC-da u sheegay in Jawaar oo hadda ku jira gadood cunto ka soomid ah uusn maanta la hadli karin warbaahinta.

Laanta la dagaallanka argagixisada ee maxkamadda sare ee federaalka ayaa lagu wadaa in ay maanta dhageystaan markhaatifurka 24 ruux oo wax laga weydiinayo kiiska Jawaar Maxamed.

Qareenka Jawaar ayaa sheegay in isaga iyo Bekele ay cuntada diidayeen muddo siddeed maalmood ah.

Maxkamadda ayaa oggolaatay in ay arkaan dhakhtar gaar ah oo aan ahayn dhakhaatiirta dowladda.

Markii la weydiiyay sida ay tahay xaaladda caafimaad ee Jawaar, ayuu Maxamed Jimma yidhi: "Si shakhsi ahaan ah waxaan u dareemay in Jawaar ay baahida si gaar ah u saameysay. Aad bay u daciifeen mana hadli karaan. Aad bay u xanuunsan yihiin."

Wariyeyaasha oo maxkamadda loo diiday

Wariyeyaal iyo dad u dooda xuquuqda aadanaha oo maxkamadda u tagay si ay uga qeyb galaan dhageysiga dacwadda ayaa loo diiday in ay halkaas joogaan.

Suxufiyiinta looma sheegin sababta loogu diiday in ay dhageysiga dacwadda ka qeyb galaan. Hase yeeshee qaar ka mid ah askarta ayaa wariyeyaasha u sheegay in "amar lagu siiyay" in ay ka eryaan goobta.