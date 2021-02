Xannuunka Dengue oo ka dillaacay deegaanka Soomaalida Itoobiya

Xigashada Sawirka, WHO

Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in xannuunka Dengue ee caanka ku ah qandhada uu ka dillaacay qeeyba ka mid ah gobolka Soomaalida ee Itoobiya.

WHO waxay sheegtay in la sameynaya baaritaanno dheeraad ah oo lagu xaqiijinaya jiritaanka cudurka, waxyan intaasi ku dartay in baaritaannadaasi lagu sameynaya shaybaar ku yaalla Hawassa.