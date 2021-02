Kenya: Su'aalo ka dhashay nin Mareykan ah oo xabsi ku muteystay faraxumeynta gabdho agoomo ah

Tani was mid ka mid ah su'aalaha ugh waaweyn ee ku gadaaman fadeexaddan. Sidoo kale, dadka ayaa is weydiinayay sababta qof horay loogu helay dambiyo noocan ah loogu oggolaaday in uu furo xarun agoonta lagu xannaaneeyo. Maadaama hadda lagu maxkamadeeyay, xukunkiisa xabsiga ahna uu ka dhacay Mareykanka, dadka qaar waxay su'aalo ka keeneen awoodda ay Kenya u leedahay in ay caddaaladdeeda hor keento dadka ajaanibta ah ee geysta tacaddiyada galmada. Hayadda FBI-da oo xog far fiiq ah heshay ayaa gacanta ku soo dhigtay Mr Dow bishii July ee sanadkii 2019-kii, islamarkiina waxaa lagu soo oogay dacwad. Xogta lagu soo qabtay waxaa bixisay haweeney u dhalatay Kenya oo ku nool Mareykanka, taasoo ku noqotay meel u dhow xarunta agoonta, halkaasoo ay ku daryeeleysay hooyadeed, sida uu qoray wargeyska Washington post. Wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in Margret Ruto ay xaafadda ay qoyskeeda daggan yihiin ku aragtay dad badan oo cadheysan kaddib markii labo gabdhood oo 12 jir iyo 14 jir ah ay ka baxsadeen xarunta agoonta, sidaasna ku sheegeen tacaddiga halkaas ka socda. Haweeneydii "waxy isu baddashay iambi baare" iyada ayaana usoo istaagtay in ay markhaati u noqoto gabdhaha lagu tacaddiyay.Sida ay eedeysanaha xaaskiisa "ugu lug leedahay arrinta"FBI-da oo tix raaceysa xogta ay bixisay Ms Ruto ayaa xaqiijisay in Dow uu kyfsaday ugu yaraan afar gabdhood oo dhowr iyo toban jir ah intii u dhaxeysay 2013-kii ilaa 2017-kii. "Labo ka md ah gabdhaha waxay ahaayeen kuwo aad u yar oo ilaa 11 jir ahaa markii tacaddigaas lagu sameynayay."Ninka dambiilaha ah xaaskiisa ayaa gabdhaha u qaadday xarun caafimaad oo u dhow si ay uga ilaaliso in ay uur yeeshaan, waxaana qalabka dhalmada hos joogsada looga tallaalay garbaha, arrintaas oo Dow u sahashay in uu tacaddiga sameeyo isagoo aan ka baqeynin in ay gabdhaha uur yeeshaan," ayuu yidhi xafiiska Xeer ilaaliyaha Mareykanka oo soo saaray bayaan kaddib markii xukunka lagu riday Dow. Dow waxaa horay loogu yaqaannay in uu falal faro xumeyn ah sameeyay ka hor inta uusan furin xarunta agoonta.Sanadkii 1996-kii wuxuu qirtay dambi lagu soo oogay oo ku saabsanaa inuu weerar isku day kufsi ah geystay, falkaasna waxaa loogu riday xukun labo sano oo xaaladdiisa si gaar ah loola soconayo. Maxkamadda ayaa sidoo kale amar ku bixisay in loo diiwaan galiyo inuu yahay qof tacaddiyada galmada geysta.