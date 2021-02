Saddex arrimood o uu Farmaajo ka hadlay iyo saddex kale oo uu ka gaabsaday

Shirka natiijo la'aanta ku soo dhammaaday ee Dhuusamareeb ayaa u jedadiisu ahayd in laga heshiiya khilaaf hareeyay fulintii heshiiskii September ee ay dhinacayadu ku heshiiyeen in la qabto doorasho dadban ka hor inta uusan muddo xileedka madaxweynaha dhammaanin.

Arimaha badan ayuu so hadal qaaday madaxweynaha oo ku tacaluqa khilaafka doorashada isagoo eedooyin dusha uga tuuray madaxda Jubaland iyo Puntland oo uu ku eedeyay inay is hortaageen fulinta heshiisyadii doorashada ay markii horaba saxiixeen. Labaduba waxay iyagana isla eedaasi oo kale u so jeediyay dowladda uu Farmaajo hoggaamiya. Halkan waxaan ku soo koobeynaa qodobadii ugu muhimsanaa khudbada madaxweynaha.