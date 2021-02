Muxuu dalkani ku diiddan yahay in dadkiisa laga tallaalo coronavirus?

Bilooyin dawladda Tanzania ku adkaysanaysay in dalku xor ka yahay fayraska karoona, illaa iyo weli ma jiro qorshe uga meel yaal tallaalka cudurkaas. Weriyaha BBC-da Dickens Olewe ayaa la hadlay hal qoys oo ka murugeysan geerida odaygoodii oo looga shakisan yahay inuu cudurkaaasi uu ku dhacay. Cabsida ayaa se ah in weli la iska iska indhatirayo heer ay jiraan dhibanayaal kale oo badan oo aan laga warqabin oo fayraskan aadka u faafa la daaldhacaya..

Way adag tahay in aad cabbir saxa ka hesho saamaynta iyo fiditaanka fayraska ee dalkan, ka hadalkiisa dad yar ayaa si guud uun uga hadli kara.

Dowladda Ingiriiska ayaa mamnuucday dhammaan socdaalayaasha ka imaaneya Tansaaniya, halka Mareykanku uu ka digay in dalkaas la aado, sababo la xidhiidha 'coronavirus'.

Muranka tallaalka

Tan iyo bishii Juun ee sanadkii hore, markii uu madaxweyne John Magufuli ku dhawaaqay in dalku yahay "mid ka madhan Covid-19 ", isaga oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta kale ee ugu sareysa dowladda, waxay ku jees jeeseen waxtarka waji gashia, shaki geliyeen in baadhistu tahay wax shaqaynaya, kuna dheeldheeleen waddamada deriska ah ee soo rogay talaabooyinka ka hortag ee caafimaad, si ay u xakameeyaan fayraska.

Mr Magufuli ayaa sidoo kale ka digay - isagoon bixin wax cadeyn ah - in talaalka Covid-19 uu noqon karo mid waxyeelo leh taa badalkeedana wuxuu ku booriyay dadka reer Tanzania inay isticmaalaan qiiqa uumiga iyo daawooyinka geedaha, oo midkoodna aysan ansixin Hay'ada Caafimaadka Aduunka ee WHO.

WHO way ka soo horjeeddaa sheegashooyinkiisaas.

"Talaalku wuu shaqeeyaa waxaanan ku dhiiri galinayaa dawlada [Tansaaniya] inay u diyaar garowdo ololaha talaalka Covid," ayuu yiri Dr Matshidiso Moeti, oo ah madaxa Africa ee WHO, isagoo intaa ku daray in ururku diyaar u yahay inuu taageero dalka.

Tanzanianka ayaa loo sheegay in ay is uumiyeen, iyada oo aan wax caddayn ah la keenin.

Laakiin Wasiirka Caafimaadka Dorothy Gwajima ayaa mar kale ku celiyay mowqifka Mr Magufuli ee talaalka, iyada oo raacisay in wasaaraddu ay leedahay "nidaam u gaar ah oo ku saabsan sida loo helo wax daawo ah waana sameynay ka dib markii aan ku qanacnay sheygaas".

"Dhibaatada halkaan ka jirta waxay tahay dowladda oo u sheegaysa dadka Tansaaniya in khudaarta isku jirta, oo leh faa iidooyin nafaqo leh, ay tahay waxa kaliya ee ay u baahan yihiin si looga ilaaliyo coronavirus-ka, taas oo aan jirin," dhakhtar maxalli ah oo si qarsoodi ah u hadlaya ayaa u sheegay BBC-da, isagoo intaas ku daray in dadku weli ay ahayd in sameeyaan hawalaha taxaddarka oo dhan si ay uga feejignaadaan fayraska.