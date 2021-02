Maxaa Trump loogu diiday arrin madaxdii ka horraysay loo oggolaaday?

Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, ayaa sheegay in madaxweynihii xilka uga horreeyey ee Donald Trump ay habboon tahay in aanu helin warbixinnada sirdoonka ee dalkaas "habdhaqankiisa oo xun" awgiis.

Dalka Maraykanka ayaa waxaa caado ka ah in Madaxweyneyaashii hore la siiyo xog iyo warbixinno dhanka sirdoonka ah oo la xiriira ammaanka dalka.

Hase ahaatee madaxweyne Biden oo ka jawaabayey su'aal ay waydiisay warbaahinta CBS News oo ahayd in Donald Trump uu heli doono warbixinnadaas iyo in kale ayuu ku jawaabay: "u malayn mayo". Wuxuuna intaas ku daray in "Habdhaqanka Trump" awgiis aan lagu aamini Karin xogta sirta ah ee qaranka.