Faahfaahin ka soo baxaysa ciidamo maanta lagu laayay meel u dhow Dhuusamareeb

In ka badan yaraan 10 askari oo uu ku jiro taliyihii ciidamada nabad sugida ee caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb Cabdirashiid Cabdinuur Qooje ayaa ku dhintay,waxaana sheegtay mas'uuliyada weerarkaas Al Shabaab.

Wasiirka warfaafinta maamulka Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa BBCda u sheegay in ciidamada mamaulka Glamudug iyo kuwa dowladda federaalku ay howlgallo ka wadaan aaggii qaraxa Miinadu ka dhacay ee lagu dilay askarta isaga oo intaas ku daray in dhaawacyo ka dhashay qaraxaas lagu daweenayo Isbitaallada.

Wasiir Falagle wuxuu sheegay in la joojiyay xaflad caawa la doonayay in la qabto taas oo la donayay in loogu dabaal dego sanadguuradii koobaad oo ka soo wareegatay markii la doortay madaxda maamulka Galmudug ,maadama ay tacsi u taalla bulshada deegaannadaas.