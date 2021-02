Sixirka: Su'aashii iga nixisay ee ahayd: ''Seygaada ma sixiroole ayuu ahaa?

Dzuya Chisubi, ayaa la dilay ka dib markii lagu eedeeyay in uu sixiroole yahay.

Ms Chisubi ayaa ogeyd in seygeeda uusan waligii sixiroole noqon, waxayna rumeysan tahay in dilkiisa ay sabab u tahay muran dhanka dhulka ah.

"Waxaan u sheegay [Booliiska] in tan iyo intii aan is guursanay aa waligey ku arag wax muujinaya in uu sixiroole yahay," ayay tiri.