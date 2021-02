Garsoore Cabdulqawi ayaa weli ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda

Garsoore Cabdulqawi

Cabdulqawi iyo Kiiska badda.

Mar ay BBC wax ka waydiisay in qaadidda kiiskaas ay saameyn ku yeelanayso maadaama ay dhalashadiisa Soomaali tahay ayuu sheegay in ay aysan isku xirneyn dhalashada qof iyo shaqadiisa garsoorka.

"Ma aha in haddii xaakimka wadankiisa uu dacwad keeno in uu dacwadaasi ka baxo, laakiin dhalasha ahaan iyo xaakimnimadaada way kala duwan yihiin ," ayuu yiri.