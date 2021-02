Maxaa laga filayaa shirka Golaha Ammaanka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya?

Golaha Ammaanka ee Qaramada Midobay ayaa lagu wadaa in kulan ay albaabada u xiran yihiin ay ka yeeshaan xaaladda Soomaaliya gaar ahaanna khilaafka la xiriira arrimaha doorashooyinka.

Muddo xileedka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhamaaday maalin ka hor waxaana taasi ay keentay in qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ay ku dhawaaqaan in aysan Madaxweyne u aqoonsaneyn Maaxamed Cabdullaahi Farmaajo.

Jibril Cali Aw Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka ayaa BBC-da u sheegay in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey uu xil ka saaran yahay xaaladda dalka si looga hortagga qalalaase kasta oo ka dhasha khilaafka doorashada.

"Haatan wey kala war qaadanayaan ma fili doono in uu soo bixi doono qoraal ama bayaan ku saabsan arrintaas waa shir albaabada u xiran yihiin hadduu soo baxana waxay oran doontaa warbixintaas hala qabto doorashadii hala heshiiyo arrimaha amnigana yaan la dayicin" ayuu hadalkiisa sii raaciyay.

Wuxuu intaas ku daray in waxyaabaha laga filan karo shirka Golaha Ammaanka ay kamid yihiin in madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaaliya u diraan baaq ku saabsan in amniga la ilaaliyo inay heshiis ka gaaran khilaafka harreeyay hannaanka doorashada Soomaaliya.