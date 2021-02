Itoobiya oo qorsheyneysa inay xirto xeryo qaxooti

Madaxa dowladda Itoobiya u qaabilsan arrimaha qaxootiga Tesfaye Gobezay oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in sababta loo xirayo xeryaha qaxootiga ay tahay in xaalad adag oo dhanka nolosha ay ka jirto xudduuda Itoobiya iyo Eritrea iyo in xeryaha ay ku yaallaan meel u dhaw xudduudda.