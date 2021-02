Aqalka Senetka oo dacwadda Trump ku tilmaamay mid dastuuri ah

Aqalka senetka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay dacwadda lagu qaadayo madaxweynihi hore ee dalka Mareykanka in la sii wado maadaamaa ay dastuuri tahay.

Balse dacwadda Trump in la sii wado waxaa u codeeyey 56 senetar oo noqonaya aqlabiyadda golahaasi.

Lix xubnood oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ku biiray 50-kii xubnood ee xisbiga Dimuqraadiga oo soo jeediyey in madaxweynihi hore ee Mareykanka Donald Trump dacwad lagu soo oogo.

Mr Trump ayaa sheegay in uusan ka hor marqaati furi doonin aqalka sanetka hortiisa.

Madaxwaynihi hore ee Mareykanka Trump ayaa intii uu xilka hayay waxaa la sheegay in ay sare u kaceen falalka cunsuriyadda.

Xubnaha xisbiga Jamhuuriga maxay yirahdeen?

Qareennada Trump difaacaya?

Qareennada ayaa waxay sheegen in taageerayaashiisa 6-dii bishii January weeraray xarunta Congreska ay ahaayeen kuwa si iskood ah u sameeyay falkaasi oo uusan madaxwaynaha amrin.

Trump maxaa loogu diiday inuu helo warbixinnada sirdoonka dalka?

Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, ayaa sheegay in madaxweynihii xilka uga horreeyey ee Donald Trump ay habboon tahay in aanu helin warbixinnada sirdoonka ee dalkaas "habdhaqankiisa oo xun" awgiis.

Dalka Maraykanka ayaa waxaa caado ka ah in Madaxweyneyaashii hore la siiyo xog iyo warbixinno dhanka sirdoonka ah oo la xiriira ammaanka dalka.

Hase ahaatee madaxweyne Biden oo ka jawaabayey su'aal ay waydiisay warbaahinta CBS News oo ahayd in Donald Trump uu heli doono warbixinnadaas iyo in kale ayuu ku jawaabay: "u malayn mayo". Wuxuuna intaas ku daray in "Habdhaqanka Trump" awgiis aan lagu aamini Karin xogta sirta ah ee qaranka.