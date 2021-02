Buug muran badan ka dhaliyay Suudaan

Qaar kamid ah macalimiinta Suudaan waxay dhigeen banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan sawirka muujinayo abuurkii Nebi Aadan in uu ka muuqdo buugga

Warbixinadeena taxanaha ah ee aan ka helno qaar kamid ah weriyeyasha kasoo jeeda Afrika, waxaana haatan ku eegeynaa warbixin ay qortay Zeynab Maxamed Saalix oo gabadh qoraa ah oo u dhalatay Suudaan, waxay ka shakeyneysaa khilaaf ka dhashay buug la doonaya in uu kamid noqdo manhajka waxbarashada Suudaan kaddib kacdoonkii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaas Cumar Al Bashiir.

Muranka iyo khilaafka ka dhashay manhajka cusub ee waxbarashada ayaa qaar kamid ah culimada dalkaas waxay shaaciyeen in dowladda ay dadka ku hoggaamineyso waddo khaldan.

Wuxuu dadkii musalliinta ah ku booriyay inay ka hortaggaan arrinta ku saabsan in sawir muujinaya abuurkii Nebi Aadan oo uu sameeyay farshaxamistaha u dhashay Talyaaniga Michelangelo in uu kasoo muuqdo buugga maaddada taariikhda ah ee cusub ee la doonaya in ardeyda ay ku bartaan dusgiyada Suudaan.