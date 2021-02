Garyaqaanka "bisadda u ekaaday" ee dunida qabsaday

"Ma aanan ogeyn in Zoom-ku uu iga dhigi karo bisad. Ma aanan ogeyn in Bisadda Zoom ay iga dhigi karto qof caan ka ah intarneedka, balse waxaasi oo dhan waxay ku dhaceen saacado gudahood," ayuu yiri Rod oo BBC-da la hadlay.

Waxa uu sheegay inuu isku dayayo bal in uu la jaan qaado wixii dhacay.

Garsooraha maxkamada, Roy Ferguson, ayaa muuqaalka Rod uu bisad u eg dadka kula wadaagay baraha bulshada. Wuxuu ku taliyay in dadku ay tahay inay hubiyaan in aaladdaasi Filter-ka ay iska damiyaan ka hor inta aysan ku biirin dhageysiga dacwadda.

Ponton wuxuu sheegay in garsooraha uu dhacdadaasi uu ka dhigay kaftan, si loogu shactireysto. "Waxaan u maleynayaa in qofkasta oo horey ugu dhibbooday isticmaalka kombuyuutarrada ama xitaa alladda Zoom uu garowsanayo in waxyaabahan oo kale ay marar badan dhici karaan," ayuu yiri.