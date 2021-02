Maxay dowladda Hindiya uga aamusan tahay dalabka uga yimid Israa’iil ee ku saabsan Falastiin?

Netanyahu ayaa warqad uu u qoray Hindiya oo uu u yaqaanno 'saxiibkiisa wanaagsan' wuxuuna hoggaamiyaha dalkaas u sheegay in uu jeediyo hadal kasoo horjeeda go'aanka ICC-da, isagoo u sheegay inuu u caddeeyo mowqifkiisa ku aaddan mowduucaas.

Isbuucii lasoo dhaafay ayey garsooreyaasha maxkamadda uu fadhigeedu yahay magaalada Hague ee waddanka Netherlands sheegeen in dhammaan waxyaabaha ku saabsan dhulka Falastiiniyiinta uu yahay mid ay iyagu si buuxda go'aan uga gaari garaan ama xukun uga soo saari karaan.

Waxay maxkamaddu sheegtay in ay baadhitaanno ku sameyn karto eedeymaha ku saabsan in Israa'iil ay dambiyo dagaal ka geysatay dhulka falastiiniyiinta.

Natenyahu ayaa durba billaabay in uu dalalka saaxiibbada la ah Israa'iil u abaabulo sidii ay uga soo hor jeedsan lahaayeen tallaabooyinka ICC. Wuxuu hadalka kasoo baxay maxkamadda ku tilmaamay mid ka dhan ah Israa'iil "ama yuhuud naceyb ah".

Laakiin Hindiya ayaan ilaa hadda wax jawaab ah ka bixinin arrintan. Hase yeeshee xukuumadda Delhi waxay horay qaab diblomaasiyadeed Israa'iil ugu bidhaamisay in aysan dooneynin inay ka hadasho qodobkaas.

Wargeyska sheekadan laga soo xigtay ayaa qoray in aamusnaanta Hindiya ay ka aamusan tahay dalabka Israa'iil ay caddeyneyso isbaddal weyn oo ku yimid siyaasaddii arrimaha dibadda ee dalkaas ku yaalla Galbeedka Aasiya.

Hindiya ma dooneyso in ay hal dhinac la safato marka ay timaado xaaladda Falastiin iyo Israa'iil, sida uu xusay wargeyska.

Kaddib go'aankii ay UCC soo saartay 5-tii bishan February, maxkamaddu waxay awood u yeelaneysaa in ay furto baadhitaanno ku saabsan cabashooyinka la xiriira xad-gudubyada bani'aadannimo ee ka dhaca dhulka Falastiiniyiinta ee ay Israa'iil heysato.

ICC ayaa lix sano ka hor sheegtay in ay billowday baadhitaanno ka dhan ah Israa'iil. Waxay sidoo kale dacwad oogeyaasha maxkamaddu sheegeen in ay il gaar ah ku eegayaan eedeymo ku aaddan in dambiyo dagaal ay xukuumadda Tel Aviv ay ku geysatay dagaalkii Qasa ka dhacay sanadkii 2014-kii.