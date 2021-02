Mareykanka oo albaabada u faraya muhaajiriinta magangelyo doonka ah

Maamulka madaxweyne Biden ayaa sheegaya inuu billaabi doono in si tartiib tartiib ah ay Mareykanka u soo galaan kumannaan qof oo magangalyo doon ah oo haatan ku xayiran dalka Mexico.

Waxa uu sheegay in laga billaabo usbuuca soo socda uu ka hawlgali doono codsiga 25,000 oo qof oo dacwaddooda magangelyo doonka ay haatan diyaarka tahay.

Dadka magangelyo doonka ahi ayaa marka hore waxaa laga rabaa inay isa soo diiwaan geliyaan oo ay soo maraan baaritaanka cudurka Covid-19, ka hor inta aan loo ogolaan in ay ka soo tallaabaan xudduudda.

Tallaabadan ayaa lagu doonayaa in lagu laalo siyaasadihii sida weyn loo dhaliili jiray ee madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump.

Trump ayaa sanadkii 2019 meel-mariyay sharci dadka megengalyo doonka ahi ka hor istaagayo in ay soo galaan gudaha dalka Mareykanka.

Sharcigan ayaa dhigayay in muhaajiriinta magangelyo doonka ahi ee ka soo tallaabaya dhanka xudduudda koonfureed ay ku sii hakadaan Mexico, inta dacwaddooda ay go'aan ka gaarayaan maxkamadaha arrimaha socdaalka ee Mareykanka.

Masuuliyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in dadka magangelyo doonka ahi loo ogolaan doono in ay gudaha u galaan Mareykanka balse ay tahay in marka loo baahdo ay yimaadaan maxkamadaha ku yaal magaalooyinka ay ku wajahan yihiin.