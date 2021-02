Maxaa la isugu haystaa madasha shirka muhiimka ah ee Doorashada?

Tan iyo markii dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku baaqay shir looga hadlayo khilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya oo sida uu sheegay lagu qabanayo 15-ka bishaan magaalada Garowe ayaan ilaa iyo hadda la isku raacin halkii shirkaas muhiimka ah lagu qaban lahaa maadama Puntland iyaduna ay ku baaqday in shirku uu ka dhaco Muqdisho taas oo keentay in mar kale dowladda dhexe ay ku celiso mowqifkeedii ahaa in shirku uu Garowe ka dhaco.