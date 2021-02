Maxay tahay sababta eygan loo siiyay shanta milyan ee doollar?

Warqad uu qoray ayuu ku sheegay in eygaas uu uga tegay lacag dhan 5 milyan oo doollar. Ninka dhintay oo lagu magacaabo Bill Dorris ayaa eyga uga tegay haweeney kale oo lagu magacaabo Martha Burton oo ay saaxiibo ahaayeen.

Warqadda dardaranka ayuu ku sharraxay sida iyo cidda ay tahay in la siiyo hantidiisa.

Bill Dorris ayay da'diisu ahayd 84 sano jir, wuxuuna horay u sheegay in sababta lacagta uu uga tegay eyga ay tahay sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha eyga, sida cunadiisa, daweyntiisa iyo dadka u adeegaya inkastoo haweeneyda uu kala dardaarmay ay gacanta ku heyso.

Ms Burton oo ah haweeneyda hadda mas'ulka ka ah eyga ayaa sheegtay in Bill Dorris uu aad u jecla eygiisa, waxayna intaa ku dartay in aysan suurtagal ahayn in lacagtaas ay iyada iyo eygaba ay wada isticmaali karaan balse ay isku dayi doonaan.