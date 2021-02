Colaada Tigray: Awowgey ayaa lagu amray inuu i kufsado

Sababtuna waxay tahay ciidammada ammaanka ayaa billaabay howlgalo ay ku ugaarsanayaan xubnaha kooxda TPLF ee diiday inay is dhiibaan, taas oo dhalisay eedeymo ku saabsan xadgudubyo ba'an oo xuquuqda aadanaha ah oo lagula kacay dadka deegaanka Tigray. Masuuliyiintu way beeniyeen eedaha loo soo jeediyay.

Cadaalad ma'ahan

Waxay sheegtay in ay jiraan "warbixino laga naxo oo ku saabsan shakhsiyaad la sheegay in lagu qasbay in ay kufsadaan dad ka tirsan qoyskooda, iyagoo loogu hanjabayo in ay dili doonan.