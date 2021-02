Roobka macmalka ah ee Shiinaha oo walaac ku haya deriskiisa

Qorshaha dowladda ayaa ah in sanadka 2025 uu 60% dhulka Shiinaha ka da'o roob macmal ah.

Roob yaa iska leh?

Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in barnaamijkan uu caawin doono wax soo saarka beeraha, keymaha iyo ka hortaga masiibooyinka maxaliga. Balse dowladda weli faahfaahin dheeri kama aysan bixin.

Khubarada ayaa sheegaya in qorshahaan uu si fudud ku meel mari lahaa haddii xiriirka labada dal uu ahaan lahaa mid wanaagsan.

Sanadkii 2017-kii, labada dal ayaa sidoo kale waxaa ay ku dagaalameen gobolka kadib markii Shiinuhu isku dayay in uu ballaariyo wadada xadka marta iyada loo marayo buurta lagu muransan yahay.

Inta badan waxaa xuduudka labada dal laga maqlaa rasaas ay is waydaarsadaan ciidamada is guulguulaya ee gaaf wareegaya aaga ay wadaagaan si qolo walba ay u xajisato xuduudkeeda. markii Shiinuhu isku dayay in uu ballaariyo wadada xadka marta iyada loo marayo buurta lagu muransan yahay.