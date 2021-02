Heshiis laga gaaray khilaafka doorashada Soomaaliya

Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in guddigii farsamo ee ka kala socday dowlad goboledyada, dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir ay xal ka gaareen khilaafkii doorashada Soomaliya.

War qoraal ah oo ay soo saareen guddigii ka koobnaa dhinacyadaas ayay ku sheegeen in kullamadii dhacay maalmihii lasoo dhaafay diiradda lagu saaray xal u helidda arrimaha kala ah cabashada laga muujiyay xubnaha guddiga doorashooyinka, xal u helidda guddiga doorashooyinka kuraasta Somaliland, xaaladda gobolka Gedo, qoondada dumarka iyo jadwalka qabsoomidda doorashada.

Waxaa kale oo ay sheegeen in xal farsamo laga gaaray dhammaan arrimihii khilaafkii ka taagnaa, waxayna intaa raaciyeen in qoddobadaas ay u gudbiyeen madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, six ay u meelmariyaan.