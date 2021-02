Madaxweyne Farmaajo oo shir isugu yeeray madaxda maamullada Soomaaliya

Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada ku sheegay in iyadoo laga duulayo dhaqan gelinta Heshiiskii 17-kii Sebteembar ee doorashooyinka Soomaaliya iyo sii ambaqaadidda talooyinka iyo xalka ay soo gudbiyeen Guddiga Farsamada Arrimaha Doorashooyinka ee ku shiray Baydhabo intii u dhaxaysay 15-16kii bishan Febaraayo ayuu madaxweynaha shir iskugu yeeraya Madaxda Dowlad Goboleedyadda iyo Gobolka Banaadir, shirkaas oo lagu qabanaya magaalada Muqdisho.Shirkan wadatashiga ah ayaa la sheegay in uu socon doono inta u dhaxaysa 18-19 bishan Febraayo 2021-ka.Waxaa la sheegay in shirka uu saldhig u yahay talo-soojeedintii Guddiga Farsamada Arrimaha Doorashooyinka ee ku aaddanayd dhaqan-gelinta heshiiskii 17-ka Sebteembar 2020 laga gaaray hannaanka doorashooyinka, ayna meelmariyeen Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.