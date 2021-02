Trump ka dib, Iran iyo reer galbeedka ma heshiin doonaan?

Diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socota Mareykanka, Britain,Faransiiska iyo Jarmalka ayaa lagu wadaa in ay maanta shir isugu yimaadaan magaalada Paris si dib loogu soo nooleeyo heshiiskii Niyukleerka Iran ee 2015-kii.

Wadahadallada ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaad uun ay ka harsantahay xilligii kama dambeysta ahaa ee ay Iran qabsatay in looga qaado cunaqabateynada ka hor inta aysan ka bixin heshiiskii niyukleerka ee ay la galeen waddamada reer galbeedka sannadka markuu ahaa 2015-kii.

Waxaa looga gol lahaa in lagu xakameeyo hormarinta Niyukleerka Iran oo xawli ku socday, waxaana Iran lagu qanciyay si ay u joojiso tallaabooyinkaasi in laga qaadayo cunaqabateenada caalamiga ah ee saarnaa, hase yeeshee 3 sannadood ka hor ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donadld Trump ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiskaasi.