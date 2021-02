Weji noocee ah ayuu yeelan karaa mudaharaadka ay berri iclaamiyeen mucaaradka?

Uma muuqato in golaha musharraxiinta mucaaradka ee dibadbaxa iclaamiyay ay u hoggaansami doonaan amarka lagu xanibay isu imaashaha, waxayna sheegeen in dibadbaxooda uu nabad yahay ayna ka qeyb galeyaasha ugu baaqeen in ay soo xirtaan maaskarada wejiga.

Ujeeddada mudaharaadka

Warqad ay golaha musharraxiinta mucaaradka u direen wasaaradda amniga ee federaalka ayey ku sheegeen in dastuurka uu u fasaxayo in ay cabashadooda ku muujiyaan dibadbax.

Cabsi laga muujinayo qalalaase

Dhinaca kale, Wasaaradda Amniga ayaa sheegtay in mudaharaadkan "uu horseedi karo khatar", lagana yaabo in weerarro lagu bartilmaameedsado.

"Nasiib darro, dalku wuxuu galay xaalad aan la hubin oo dowladdii xilligeeda uu dhammaaday, doorashana aysan soconin. Dabcan horay way u dhici jirtay in dowlad uu waqtigeeda dhammaado laakiin waxaa socon jiray dhaqdhaqaaq doorasho oo aan cillad ka taagneyn. Sidaas darteed waxaa dhici karta in fatqalalo siyaasadeed ama rabshado ay ka dhashaan xaaladdan, sidoo kalena Al-Shabaab ayaa mar walba isku dayda in ay ka faa'iideysato habacsanaanta dowladda." Ayuu yidhi Xuseen.