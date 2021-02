Maxaa BBC-da loogu heystaa wareysi ay la yeelatay haweeney Muslim ah?

Zara Mohammed waxaa bayaaqadii bishii January loo doortay in ay hoggaamiso Golaha Muslimiinta Britain

In ka badan 100 siyaasi, qoreyaal iyo dad kale oo caan ka ah bulshada dhexdeeda ayaa saxiixay warqad looga cabanayo sida barnaamijkaas loogula dhaqmay Zara Mohammed.

Waxaa warqaddaas lagu sheegay in wariyaha barnaamijkaas daadihineysay, oo lagu magacaabo Emma Barnett, ay u muuqatay "in ay kusoo celcelineysay erayo dhaawicitaan iyo waxyeelleyn ah" oo ku saabsan Islaamka.

Afhayeen u hadlay BBC-da ayaa sheegay in shirkaddu ay arrintan jawaab ka bixin doonto "waqtiga ku habboon".

"BBC-du waa in ay ka taxadarto sida ay ula hadleyso haweenka Muslimiinta ah," ayaa lagu yidhi warqadda.

"Iyadoo Zara Mohamed ay dhowr jeer ku celisay in howsheeda aysan ahayn dhinaca go'aannada diinta ku saleysan oo ay qaabilsan tahay dhinaca Arrimaha Bulshada, Barnett waxay su'aasha ku saabsan imaamyada dumarka ah weydiisay afar jeer, mar kastana waxay dhex galeysay jawaabta Zara," ayaa lagu yidhi warqadda.

Waxaa kale oo warqadda lagu xusay in wariyaha ay si khaldan isula barbardhigtay imaamyada iyo baadariyada diimaha kale.

Warqadda looga cabanayay wareysiga BBC-da ayaa sidoo kale lagu sheegay dhaleeceyn ku saabsan in BBC-da gudaheeda "aysan ka jirin wakiilnimo" waxaana loogu baaqay shirkaddan warbaahinta ah in ay soo saarto bayaan shacabka ugu sheegeyso "in ay toosinayaan la dhaqanka haweenka Muslimiinta ah" ayna shaqaaleysiiyaan Muslimiin qabata xilalka hoggaaminta ah.