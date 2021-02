Xog cusub oo laga ogaaday sidii dagaalka loogu dilay fircoonkii Masar xukumayay

Waxay ku arkeen calaamado dhaawacyo ah oo ka muuqda gacmihiisa, taasoo sharraxeysa suurtagalnimada in dagaalka lagu qabtay isagoo nool, kaddibna gacmihiisa loo xiray gadaal, sidaas awgeedna uusan iska difaaci karin jugta looga dhufanayay madaxa iyo wajiga.

Xigashada Sawirka, Ministry of Tourism and Antiquities

Waxaa la qiyaasayaa in boqorka maaxa wax looga dhuftay isagoo hurda, taas oo sababtay in uu geeriyoodo, maadaama aysan jirin wax calaamado ah oo muujinaya in dhaawac seef oo meel kale laga gaarsiiyay, oo aan ka ahayn midka madaxa uga yaalla.