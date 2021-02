Maxaa baajiyey shirkii ay ahayd in uu Muqdisho ka dhaco?

Shirkaasi ayaa lagu waday in la soo gabgabeeyo shalay oo Jimce ah, waxaana Jubbaland caqabadaha helay ku qeexday in xaalkii Muqdisho ay shalay ahayd, dibna u qiimayn doonaan xaalka oo xilliga danbe ee uu qabsoomayo ay ka fiirsan doonaan.

Dhanka kale Jubbaland ayaa si weyn u dhaleeceysay falalkii xalay illaa saaka ka dhacay Muqdisho, iyadoo wax laga xumaado ku tilmaamay in ciidamada dalka ee loogu tala galay inay la dagaalamaan cadawga loo isticmaalay in lagu weeraray mas'uuliyiin ka tirsan saamileyda siyaasadeed ee dalka.

"Dowladda Jubbaland waxay nasiib darro u aragtaa in dowladda Federaalka ee waqtigeeda dhamaaday, iyadoo awoodi kartay inay ka shaqeyso in xal siyaasadeed laga gaaro kala duwanaanshaha afkaaraha inay qaaday tallaabooyin gurracan oo ciidankii dalka u isticmaashay si ka baxsan sharciga, si la mid ah siday ku sameysay Gobolka Gedo"

Haddaba Maxaa la isugu haystaa halkii shirku ka dhici lahaa?

Markii ay ka jawaabayeen baaqa Madaxweyne Maxamaed Cabdullaahi Framaajo ayaa sidoo kale Puntland waxaa ay sheegtay in aan lagala tashan in Garoowe shirka lagu qabto sidaas daraadeedna ay iyaguna ku baaqayaan in Muqdisho loo weeciyo.Maamulka Jubaland iyo qaar ka mid ah Musharixiinta Mucaardka ayaa iyaguna ku raacay oo xoojiyay baaqa Puntland ee ahaa in shirka Muqdisho lagu qabto.