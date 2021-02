Trump oo Kim Jong-un u bandhigay in uu la raaco diyaaradda Airforce One

Xigashada Sawirka, AFP VIA GETTY IMAGES

"Maadaamaauu Trump ka warhayay in Kim uu Hanoi ku yimid safar tareen ah oo maalmo qaatay, ayuu ku yiri ina keen aniga ayaa labo saacadood ku geynayee dalkaagii" ayuu yiri Mathew.

Sida uu sheegay la taliyihii hore ee amniga John Bolton, Trump waxa uu u haystay in uu heley saaxiib dhab ah, isaga oo xitaa mar ka ogolaaday Kim in la joojiyo carbiska ciidanka ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed.

Sida uu ku yimid kulanka labada nin

Waxaa dhacday in xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guaterres uu booqday Aqalka Cad, isaga oo madaxweynaha Maraykanka kala hadlayay waxa ka dhalan kara talaabo militari oo laga qaado Kuuriyada Waqooyi, waxaase hadalka soo dhex galay in kaaliyaha xoghayaha guud ee arrimaha siyaasadda Jeff Felfman uu heley casuumaad ah in uu booqdo magaalada Pyongyang.