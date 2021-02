Maxay yihiin Ciidamada uu cabsida ka muujiyay Madaxweyne Deni?

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland ayaa xalay Garowe ka jeediyay khudbad uu kaga hadlayay khilaafka siyaasadeed ee hareeyay Soomaaliya. Waxyaabaha uu sida gaarka ah uga hadlay waxaa kamid ahaa ciidamada dowladda Federaalka ee Haramcad iyo Gorgor, kuwaasi oo ku tilmaamay in ay khatar dhanka amniga ah u horseedeen dalka.

"Horta gorgorkaan la sheegayo aniga waxaan ku maqlay maalin la yiri Galmudug baa la keenay oo uu dagaal ka socday, Gedo in la geeyayna waan maqlay, halka ugu dambeeysay ee ay ka dagaalameena waxay aahyd Daljirka Daahsoon," ayuu yiri Deni.

Deni oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in uu sameeyay baaritaan ku aaddan ciidamada Gorgor iyo Haramcad, waxa uuna ku tilmaamay in ay aad u tira baadan yihiin dabaabaadna wataan, hadduu tiradadooda uu sheegana "uu diidayo in uu Soomaalida ka nixiyo".