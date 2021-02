Khilaafka Doorashada: Heshiis ma laga gaari karaa iyadoo Puntland iyo Jubbaland ay maqan yihiin?

Shaley waxaa ka Muqdisho ka dhacay shir ay lahaayeen qaar kamid ah madaxda Maamul Goboleedyada, Madaxweynaha , Ra'iisul Wasaaraha, Guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobey ee Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in shirkaasi aysan joogin madaxda maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland

"Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay mar kale ugu yeeraysaa Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubaland in ay ku soo biiraan shirka wadatashiga ah ee lagu dhammeystirayo talo soojeedintii ay isla meel dhigeen Guddigii Farsamada ee ku kulmay Baydhabo 15-16 Febraayo 2021" ayaa lagu yiri hadal maanta kasoo baxay dowladda Soomaaliya.

Ilaa hadda lama ogo waxyaabaha ay soo saareen guddigii farsamada ee kulanka ku yeeshay magaalada Baydhabo kaas oo gogol xaar u ahaa shirkii madaxweynaha uu ku baaqay in uu furmo 18-ka bishan Febraayo kaas aanan qabsoomin ilaa iyo hadda.

Shir ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubaland

Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubaland ayaa ku gacan seyray in ay qeyb ka noqdaan shirkaas.

Jubaland ayaa ka qeyb galka shuruud uga dhigtay in dowladda federaalka ay raalligelin ka bixiso dhacdooyinkii 19-kii bishan ka dhashay Muqdisho iyo in ay ballan qaaddo in la hirgelin doono qodobbada kasoo baxa shirka.