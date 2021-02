Amar la dul dhigay Donald Trump

Maxkamadda ugu sarraysa Mareykanka ayaa madaxweynihii hore ee dalkaas, Donald Trump ku amartay in uu xafiiska dacwad oogista ee New York ku wareejiyo dhammaan dukumentiyada la xiriira canshuur celinta iyo xisaabihiisa kale.

Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa horay u diiday in uu soo bandhigo waraaqaha la xiriira canshuur celintiisa muddo sannada ah, maadaama sharciga uu dhigayo sidaas. Maxkamad hoose ayaa amartay in dukumentigaas uu yahay mid khuseeya baaritaan dembi.

Go'aanka maxakamadda kama dhigna in dukumentigaas xilligan loo soo bandhigayo dadweynaha balse khubarada sharciga waxay sheegeen inay tahay mid lagu ogaanayo, laguna baarayo sax ahaanshaha canshuur celinta qofka, lagana yaabo in dib dadweynaha looga soo bandhigo haddii ay noqoto in wax dembi ah lagu helo.