Baarlamaanka Canada oo shaaciyay sida Shiinaha uu ula dhaqmo muslimiinta Uighur uu yahay 'xasuuq'

Baarlamaanka Canada ayaa u codeeyay in sida uu ula dhaqmo Shiinaha qowmiyadda Muslimiinta u badan ee Uighurs uu yahay "xasuuq" ka dhan ah bulshadaas.

Canada ayaa noqonayaa dalkii labaad ee aqoonsado in xasuuq uu Shiinaha ku hayo dadka laga tiro badan yahay ee ka tirsan qowmiyadda Uighurs, Mareykanka ayaa horraan aqoonsaday dhibaatada lagu hayo dadkaas.

Xildhibaanada Canada ayaa sidoo kale ansixiyay qaraar dowladda looga codsanayo inay jeediso baaq caalami ah oo lagu dalbanayo in Shiinaha aanan lagu qaban ciyaaraha Olimbikada ee la qabto xilliyada qaboobaha sanadka 2022 waa haddii Shiinaha uu si wado xasuuqa.

Ra'iisul Wasaare Trudeau ayaa ka fiirsanayaa in uu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan tallaabooyinka Shiinaha ee ka dhanka ah ah qowmiyadda laga tiro badan yahay ee ku nool gobolka Xinjiang gaar ahaan in lagu tilmaamo 'Xasuuq'.

Wuxuu sheegay in loo baahan yahay baaritaano qoto dheer ka hor inta aanan la gaarin go'aan ka dhan ah Shiinaha.

Ka hor inta aysan codeynta dhicin, Erin O'Toole oo ah hoggaamiyaha mucaaradka ayaa sheegay in tallaabada looga golleeyahay in la diro farriin cad oo ku aadan in la xoojiyo xuquuqda aadanaha.