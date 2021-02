Puntland oo shuruudo ku xirtay ka qeybgalka shirka doorashada

Puntland ayaa sheegtay inay jiraan qoddobo muhiim u ah hiregelinta doorashada, waxaana ay intaa raaciyeen in laga mamaarmaan ay tahay in la sameyo qoddobadaas, si loo hirgeliyo heshiiska doorashada.

Qoraalkan oo lagu daabacay bogga Facebook ee madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu soo saaro wareegto xadideysa awoodaha fullinta ee madaxweynaha iyo tan sharci dejinta, meeshana laga saaraa dhamaan go'aamadii la saxiixay wixii ka dambeeyay sideedii Febraayo, xilligaas oo ay ku ekeyd muddo xileedka madaxweyne Farmaajo.

Waxaa kale oo uu maamulka madaxweyne Deni sheegay in xilka laga qaado taliyeyaasha ciidamada booliska, milateriga iyo agaasimaha hey'adda sirdoonka Qaranka, sidookalena la magacaabaa saraakiil kale, wadatashina laga yeesho magacaabidooda, maadaama sida ay sheegeen ay ku lug lahaayeen falkii ka dhacay magaalada Muqdisho.

Puntland waxaa kale oo ay sheegtay in la dhiso guddi xaqiiq raadin ah oo baaritaan ku sameeya wixii ka dhacday magaalada Muqdisho 19-kii bishan Febraayo.

Dhinacyada kale ee siyaasadda iyo ururada bulshada ayay Puntland shegtay in laga qeybgeliyo shirarka doorashada looga arrinsanayo, shirarkaas oo ay aqbaleen inay ka dhacaan magaalada Muqdisho balse waxay shuruud uga dhigeen in lagu qabto " goob ammaan ah" oo ay sheegeen in amnigeeda ay sugaan ciidamo lagu wada kalsoonaan karo.