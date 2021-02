Tanzania: Hadal heyn ka dhalatay wasiir xanuunsanaa oo shir jaraa'id qabtay

Muuqaal naxdin leh oo ku saabsanaa wasiir xanuunsan oo ka tirsan dowladda Tanzania ayaa horseeday in meesha laga saaro warar been ah oo sheegayay in uu geeriyooday arrintaas oo si weyn loo dhaleeceeyay halka qaar ay ku tilmaameen arrin fool xun oo aan loo baahneyn.