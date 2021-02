Kulan la filayo inay yeeshaan dowladda Federaalka iyo xubnaha mucaaradka

BBC-da ayaa fahansan in mucaaradka ay doonayaan in kulanka ay la tagaan qodobo ay kamid yihiin in xukuumadda ra'iisal wasaare Rooble ay raaligelin ka bixiso wixii dhacay Jimcihii hore iyo in ay kaalin ku yeeshaan shirka looga arinsanayo doorashada Soomaaliya.