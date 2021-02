Dagaalka Tigray: Amnesty International oo Eritrea ku eedaysay xasuuq inay ka gaysatay Itoobiya

Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in boqollaal qof oo rayid ah oo aan hubaysnayn ay ciidammada Eritrea bishii Nofeembar ee sanadkii tegay ku xasuuqeen magaalada taariikhiga ah ee Axum ee waddanka Itoobiya, intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray.

Dowladda Itoobiya ayaanan weli ka jawaabin warbixinta Amnesty International hasayeeshee Khamiistii ayey sheegtay in goor hore bilowday baaritaanka dambiyadii laga gaystay gobolka Tigray.

Dilal aan sharciga waafaqsanayn, duqeymo aan loo meel dayin iyo boob baaxad leh ayaa ka mid ah tacaddiyada hay'adda Amnesty International ay ku eedeynayso ciidamada Eritrea in ay ka geysteen magaalada Axum, kaddib markii ay ciidamada Itoobiya gacan ka siiyeen in ay dib u qabsadaan magaaladaasi.

Warbixintan cusub ayaa muujineysa tacaddiyo iyo dambiyo la sheegay in ay magaaladaasi ka dheceen intii u dhaxeysay 19-kii ilaa 29-kii Nofeembar ee sanadkii tegay, xilligaasi oo ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ay dagaal ugu jireen gacan ku haynta magaalada Axum.

Ciidammada Eritrea ayaa dhibka gaystay

Amnesty waxay sidoo kale isticmaashay sawirro dhanka satellite-ka ah oo ay sheegeyso in ay muujinayaan xabaal wadareedyo ku yaal agagaarka magaaladaasi.

Codsiga Baaritaanka Qaramada Midoobay

Isgaarsiinta oo go'an iyo xayiraado dhanka isu socodka ah oo ka jiray gobolkaasi ayaa adkeeyay in si madax-bannaan loo xaqiijiyo sheegashooyinka la xiriira colaaddan.

Hay'adda Amnesty International ayaa warbixintan cusub ee ay soo saartay ugu baaqday Qaramada Midoobay in baaritaan ay ku sameyso dagaalkii ka dhacay Axum iyo in si shuruud la'aan ah gargaarka loogu ogolaado in la gaarsiiyo guud ahaan gobolkaasi.