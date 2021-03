Maxaad ka taqaanaa taariikhda Faraaciinta Masar, waase kee kan lagu sheegay Quraanka?

Ka sheekeynta taariikhdan ballaaran waa mid keenaysa in dulmar uun lagu soo koobo. Waa taariikh laga qoray buugaag boqollaal gaaraya oo lagu bidhaamiyay cidda ay ahaayeen Faraacinnada iyo sida ay u xukumayeen Masar.

WAA MAXAY FIRCOON

Macanha Ereyga Fircoon ayaa lagu sheegaa inuu yahay dhaxalkii waynaa kadibna waxaa loo adeegsaday in loogu magac daro qasriyada looga arrimin jiray Masar.

Ereyga Fircoon wuxuu ahaa magac si guud loogu yeero had ba boqorkii markaa u talinayay Masar, si la mid ah sidii loogu yeeri jiray qaybo ka mid ah boqorrada dowladihii waa waynaa ee soo maray dunida, sida Roomaaniyiintii oo boqorkoodu la odhan jiray Qaysar.

Xukunka Faraacinnada ayaa ku salaysnaa kali talisnimo lagu xukumayay shucuub isugu jiray beeraleey iyo kalluumaysato masaakiin ah, wayna adkeyd in cid ay ka baxsato.

QAAR KA MID AH BOQORRADII UGU CAANSANAA EE FARAACINNADA

Boqorro badan ayaa soo maray Masar kuwaas oo ka koobnaa in kabadan 20 qoys oo kala gadisan oo muddo dheer xukumayay dhulka Masaarida. Waxaa ka mid ahaa kuwan:

1- HETSHEPSUT (1458-1507 KA HOR DHALASHADA NABI CIISE CALAYHI SALAAM) - Boqoraddan oo haweeney ahayd waxay ka mid ahayd qoyskii 18-aad ee Faraacinnada Masar, waxayna ahayd mid xukunka haysay muddo 20 sano ah. Waxaa xilligeeda la sheegaa in hormar laga gaaray ganacsiga dibaadda.

3- EMNET III (1353-1391 KA HOR DHALASHADA NABI CIISE CALAYHI SALAAM ) - Wuxuu ahaa mid ka mid ah boqorradii qoyskii 18-aad, waxaana la sheegaa in xilligii uu Masar xukumayay hormar ballaran laga garaay Farshaxanka.

5- XERXES I (465-519 KA HOR DHALASHADA NABI CIISE CALAYHI SALAAM) - Waa boqorkii 5-aad oo ka ka mid ahaa qoys ka soo jeeday Furus (Iran) oo in badan isku dayay inuu weerarro ku qaado dowladdii Giriigga, waana mid ka mid ah madaxdii Faarisiyiinta oo ka mid ahaa Faraacinnadii soo maray Masar.

6- AKHENATEN (1334-1380 KA HOR DHALASHADA NABI CIISE CALAYHI SALAAM) - Wuxuu ka mid ahaa Faraacinnada ugu caansan oo isbeddel ku sameeyay qaabkii ay u cibaadeesan jireen shucuubtii ay xukumeen Faraacinnada, waxaana la sheegaa in taasi ay keentay in la dumiyo taallooyinkiisa, ka dib markii uu dhintay.

WAA KUMA FIRCOONKII NOOLAA XILLIGII NABI MUUSE (CALAYHI SALAAM)

Balse daarta Fatwada Masar ayaa sheegtay in Ramsiiskii 2-aad uu ahaa fircoonkii noolaa xilligii Nabi Muusa.

Dhammaan taariikhda soo aroortay waa mid dadaal shakhsiyadeed ama mid wadareed ah oo is khliaafsan, kuwaa oo ku qotama laba arrimood oo kala ah:

-Iyo aragtiyo ku qotoma dhacdooyin gaar ah kuwaa oo loo cuskanayo xoojinta fikrado gaar ahaaneed oo lagu midabeeyay xaqiiqo ka daahsoon dhinacyo ay ahayd in laga taariikheeyo.

Aabihii waxaa la odhan jiray Sitigii 1-aad, hooyadiina waxay ahayd boqrad lagu magacaabi jiray Tooya, halka xaaskiisa ugu caansan ay ahayd Nafartaari. Wuxuu kaloo lahaa xaasas kale oo ay ka mid ahaayeen Iisis Nuufart, Xuur Nafar Rac iyo Xaati, halka la sheego in carruurta uu dhalay inay gaarayaan sagaashameeyo oo midka ugu caansani yahay Mernebtaax (Merneptah) ama Menfataax, oo ahaa ninkii badalay geeridiisa ka dib, kaas oo taariikhyahannada qaar ay ku khaldaan inuuba yahay fircoonka lagu sheegay Qur'aanka.

Awoodda boqor Ramsiiskii 2-aad waxay gaadhay heer uu sheegto Ilaahnimo. Sida diinta Islaamka lagu sheegay wuxuu amray in la gawraco ilmo kasta oo lab ah oo u dhasha reer Banu Israa'iil, cabsi uu ka qabay in uu dilo ilmo ka dhashay reerkaas oo ay uga digeen sixiroolayaashii xilligiisa noolaa.

XADAARADDII (HORUMARKII) FARAACINNADA

Sida taariikha ku xusan, Masar waa Matxaf furan iyo Haro wayn oo ay yaallaan raadad taariikheed oo la xidhiidha xadaaraddii Faraacinnada. Tani waxay keentay in ay Masar noqoto goob ay booqdaan dalxiisayaal badan oo ay ka hesho dowladdu dhaqaale gaaraya 28% dhakhliga guud ee Masar.

Waa goob ka mid ah toddobada cajaa'ib ee dunida, waxaa la sheegaa in ay tahay qubuuro ay ku hoos aasanyihiin qaybo ka mid ah Faraacinnadii xukumayay Masar, sidoo kale waxaa jira ahraamaat yaryar oo ku kala yaalla Masar iyo Suudaan.

Magaalooyinkii ay dhiseen Faraacinnada waxaa ka mid ah Magaalo la yiraahdo Awn, oo sidoo kale loo yaqaanno Hilyoboolis (Heliopolis). Waxay ka mid ahayd caasimadihii qadiimka ahaa ee Faraacinnada, balse la sheego in ay baaba'day oo uu kahadhay kaliya Tiir dheer oo ka samaysan dhagax afar geesod ah.

Faraacinnada waxay ahaayeen kuwo xidhiidh kala gadisan la leh shucuubtii dariska la ahaa, sida in ay heshiisyo la galaan, safarro ku tagaan iyo in ay ganacsi la sameeyaan intaba.

Waxaa la sheegaa in xitaa Soomaalida ay xidhiidh lahaayeen oo ay ka qaadan jireen Fooxa, Meyraxda, xabagta iyo qaar ka mid ah duur joogta, walow arrintani u baahantahay in dib loo raaco oo la kala caddeeyo in xidhiidhkan uu ahaa mid fog ama mid dhow.