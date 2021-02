Madaxwaynaha Nigeria oo si kulul uga hadlay afduubka caruurta iskuuleyda ah

Madaxweynaha Nigeria Muxamaduu Buhari ayaa sheegay in dowladdiisa aanay u jilci doonin handadaadda uga imanaysa kooxaha dambiilayaasha ah ee bartilmaameedsanaya carruurta iskuulayda ah ee aanan waxba galabsan.

Bayaan oo ku qornaa luuqad adag ayuu madaxwayne Buhari ku sheegay in dowolad goboleedyada dalkaasi laga doonayo in ay dib u eegis ku sameeyaan nidaamyadooda ah in dambilayaasha lagua baalmariyo lacago iyo gawaari,.