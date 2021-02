Diiq sababay geerida ninkii lahaa

Booliskana waxay sheegeen Diiqa dhimashada ninki lahaa sababay in loo adeegsaday dagaal sharci darra ah oo Diiq kale la galay marki laga awood roonaadayna uu isku dayay inuu lafahiisa la baxsado.

Wargeyska The New Indian Express oo soo xigatay Taliyaha Booliska B Jeevan waxay sheegtay Diiqa dhimashada ninkii lahaa sababta u noqday in maxkamadda la geynayo maalmaha soo socda si uu kiiska caddeyn uu ugu noqdo.