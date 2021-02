Sirta iyo mucjisada 'harada lafaha' ee Hindiya

Hadda Harada waxay soo jiidatay seynisyahanno doonaya in ay waxbadan ogaadaan iyo dalxiiseyaal. Balse in halkaa la booqdo waxay ku xiran tahay xilliga sannadka iyo cimilada sida ay tahay. Harada, oo lafaha yaalla badankooda ay barf noqdeen, marna way waynaataa, marna way yaraataa.