Maalinkii ugu dhimashada badnaa dalka Myanmar

Xafiska ayaa ku tilmaamay in maanta ay ahayd maalinkii ugu dhimasada badnaa tan iyo intii ay bilaabmeen dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay.

Dhanka kale Qaramada Midoobey ayaa cambaareysay in dibadbax nabadeed awood xad dhaaf ah ay booliiska u adeegsadaan ka dib dilka 18 qof.

Xafiiska xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey, Antonio Guterres, ayaa sheegay in uu aad uga xunyahay dhacdadasi.

Dadka falanqeeya arrimaha dalkaasi ayaa sheegaya in ay jirto halis ah in ay rabshadaha sii kordhaan maadaama dibadbaxayaasha iyo militarigaba aysan muuqan in go'aankooda ay ka laabanayaan.