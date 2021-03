Heshiiska nukliyeerka ee Iiraan: Tahraan oo meesha ka saartay wadahadallo aan rasmi ahayn oo lagu soo noolaynayo heshiiska

Iiraan ayaa ku adkaysatay inay tahay in Mareykanku uu qaado cunaqabataynta ka hor inta aanay wadahadalladu dib u bilaaban

Iiraan ayaa meesha ka saartay in kulan aan rasmi ahayn ay la yeelato Mareykanka iyo quwadaha Yurub si dib boorka loogaga jafo heshiiskii nukliyeerka, waxayna ku adkaysanaysaa in Mareykanka uu marka hore qaado cunaqabataynta uu kaligii ku soo rogay.

Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in waqtigii ku habboonaa aanay joogin wadahadallada ay Midowga Yurub ku baaqeen.

Madaxwaynihii waqtigaas xilka hayay Donald Trump ayaa dib Iiraan ugu soo rogay cunaqabatayntii si dib uga xaajoodaan heshiiskii 2015. Iraan ayaa arrintaas diidday oo kaga jawaabtay in ay dib uga laabato qaar ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee ku jiray heshiiskaasi.

Mareykanka ayaa isaga oo uu Madaxweyne Joe Biden hogaaminayo waxa uu haatan muujiyay inuu diyaar u yahay in marka uu dib ugu biiro heshiiskaasi. Balse xukuumadda Washington ayaa ku adkaysanaysa in Tehran ay qasab tahay inay si buuxdo dib ugu hogaansanto heshiiskii lala galay, halka Iiraan ay sheegayso in taas ay dhici doonto oo kaliya marka cunaqabataynta laga qaado.