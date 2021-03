Maxay tahay sababta uusan Mareykanka u ciqaabi karin Maxamed Bin Salmaan?

Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka, Telefishinka CNN oo soo xigtay ilo wareedyo xog ogaal ah ayaa sheegay in Aqalka Cad aysan qorshaha ugu jirin in uu soo bandhigo go'aan lagu ciqaabayo Maxamed Bin Salmaan

Maamulka cusub ee Mareykanka ayaa laga war sugayay sida uu tallaabo uga qaado boqortooyada Sacuudiga iyo dhaxal suge Maxamed Bin Salmaan, iyadoo dhowr jeer uu Joe Biden sheegay in uu la xisaabtami doono dadka xad gudubka u geystay xuquuqda bani'aadannimada.

Sirdoonka Mareykanka ayaa dhawaan soo saaray warbixin faahfaahsan oo ku saabsan sida uu u dhacay dilkii Wariye Jamaal Khaashuqji, oo dad badan ay ku eedeeyeen Maxamed Bin Salmaan - oo ah wiilka uu dhalay boqorka Sacuudiga - arrinta la dhowrayayna tallaabada xigta ee dowladda Biden.

Jimcadii waxa uu madaxweyne Biden khadka telefoonka kula xiriiray boqor Salmaan Bin Cabdul-Casiis, wuxuuna uga digay cawaaqibka ka dhalan kara warbixinta ku saabsan khaarijintii Khaashuqji.

Laakiin maxaa hor taagan in Mareykanka uu ciqaabo MBS ama uu cunaqabateyno kusoo rogo?

BBC-da laanteeda luuqadda Carabiga ayaa soo xigatay warbixinno ay mowduucan ka diyaariyeen qaar ka mid ah wargeysyada afka dheer ee caalamiga ah, kuwaasoo looga hadlayo waxyaabaha hor taagan in lala xisaabtamo Bin Salmaan - oo gacanta ku haya howl-maalmeedka boqortooyada Sacuudiga, inkastoo taajka boqortooyada uu xiran yahay aabihiis oo hadda 85 jir ah.

Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka, Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden, ayaa jimcadii xiriir telefoon ah la sameeyay Boqor Salmaanka Sacuudiga

Tan iyo markii uu xilka qabtay Biden, wargeysyada waaweyn ee caalamka waxay diiradda saareyeen wajiga uu yeelan karo xiriirka Sacuudiga iyo maamulka cusub ee la wareegay Aqalka Cad.

Falanqeeyayaasha u dhuun daloola arrimahan ayaa sheegay in marka diblomaasiyiinta arrimaha dibadda u qaabilsan Mareykanka loo soo gudbiyo qeylo dhaan la xiriirta Sacuudiga ay qof walba xasuusiyaan in boqortooyadu aysan xulafo kaliya la ahayn Mareykanka, basle ay sidoo kale yihiin saaxiibbo dan wadaag ah.

Laakiin mas'uuliyiinta Sacuudiga, dhan kale ayey arrinta ka arkaan, sida ay khubarada sheegeen. Waxay aaminsan yihiin in Mareykanka ay ka heystaan ballan qaad ku saabsan in iyaga laga qaato saliid taas baddalkeedana ammaan la siiyo, arrintaas oo soo jirtay tan iyo markii shirkaddii ugu horreysay ee Mareykan ah ay qandaraas saliid ah la gashay Sacuudiga 1930-meeyadii.

Wargeyska The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in "Aqalka Cad uu iska difaacayo eedeymo la xiriira in xukuumadda Washington aysan ciqaab kusoo rogin Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga".

Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka, Maxamed Bin Salmaan ayaa taageero buuxda ka heystay madaxweynihii hore ee Mareykanka, Donald Trump

Maamulka Biden ayaa sheegay in uusan ku degdegeynin cunaqabateyno uu dul dhigo Bin Salman, iyagoo marmarsiiyo ka dhigtay in ay boos u banneynayaan in isfahan wax lagu dhammeeyo.

Wariye ka tirsan The Guardian ayaa sheegtay in wareysi ay la yeelatay afhayeenka Aqalka Cad, Jen Psaki, ay ku taageertay go'aanka Washington ee ah in aan si toos ah loo bartilmaameedsanin Maxamed Bin Salman.

"Waxaa jira qaabab badan oo lagu xaqiijin karo in arrintii Jamaal Khaashuqji mid la mid ah aysan dib dambe usoo noqonin, sidoo kalena waxaan fursad siineynaa in Boqortooyada iyo annaga aan isfahan wax ku dhammeyno," ayey tiri Jen Psaki, sida ay soo xigatay wariyaha The Guardian.

Xafiiska Biden ayaa dhagaha ka fureystay dhaleeceyn xoog leh oo uga imaaneysa hoggaamiyeyaal ka tirsan xisbiga talada Mareykanka haya ee Dimuqradadiga, kuwaas oo doonaya in tallaabo deg deg ah laga qaado Sacuudiga.

Khubaradu qaar waxay qabaan in Biden uu soo saari doono go'aanno, laakiin madaxweynaha Mareykanka ma uusan caddeynin waxa ay go'aannadaas noqon karaan, marka laga soo tago in uu Sacuudiga u xaqiijiyay "in shuruucda ka dhaxeeya iyaga iyo Mareykanka ay isbaddaleen".

Telefishinka CNN ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa isagoo soo xiganaya ilo-wareedyo xog ogaal ah tebiyay in maamulka Biden uusan miiska u saarneyn qorshe ku aaddan ciqaabista Bin Salmaan, iyadoo sababtuna ay tahay in Mareykanku uusan dooneynin inuu khatar geliyo joogitaankiisa Sacuudiga.