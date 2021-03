Iiraan ma waxay qarxisay markab ay leedahay Israa'iil?

Yoav Galant, oo ah wasiir ka tirsan xukuumadda Israa'iil, ayaa telefishinka Ynet u sheegay in sawirro laga soo qaaday markabka ay muujinayaan in qaraxa uu ahaa miino qeybta kore ee markabka lagu rakibay, taasoo uu sheegay in ay iska caddahay in ay sameeyeen kumaandoos xilli habeennimo ah howlgal fuliyay.