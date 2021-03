Covid-19: Waddanka Sri Lanka ayaa meydadka muslimiinta u qoondeeysay jasiirad lagu aaso

Mudaharaadeyaal ayaa waddooyinka isugu soo baxay iyagoo dalbanaya in la baddalo sharciga diidayay aaska meydadka

Dowladda Sri Lanka ayaa Jaziirad fog u qoondeysay in lagu aaso meydadka dadka Muslimiinta iyo masiixiyiinta ah ee uu dilay cudurka Covid-19.

Mas'uuliyiinta dowladda ayaa markii hore bulshooyinkaas laga tirada badan yahay ku khasbayay in ay dadka ka dhinta meydadkooda gubaan, iyagoo raacaya shacabka aqlabiyadda waddankaas ka ah ee heysta diinta Budiistaha.

Waxay dowladdu ku dooneysay in aaska meydadka uu fayraska ku tallaalayo biyaha ku jira dhulka.

Diinta Islaamka ayaa mamnuuceysa in meydadka la gubo.

Waxay ku taallaa meel masaafe ahaan 300km (186 meyl) ka fog magaalada caasimadda ah ee Colombo. Dowladda ayaa sheegtay in sababta ay Jasiiraddaas u dooratay ay tahay maadaama ay ku nool yihiin dad aad u yar.

Muslimiinta dalkaas ayaa si weyn uga cadhooday sharciga gubitaanka meydadka ee lasoo saaray bishii April ee sanadkii 2020-kii, waxayna sheegeen in uusan jirin wax cilmi dhinaca seyniska ah oo taageeraya sababta ay dowladda u qaadatay go'aankaas.

Golaha Sare ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha ayaa sheegay in sharciga gubitaanka meydadka uu sharaf darro ku yahay dareenka diimeed ee qoysaskooda laga dhintay, gaar ahaan Muslimiinta, Masiixiyiinta iyo qaar ka mid ah Budiistayaasha.

"Kani waa qorshe lagu cunsuriyeynayo dad. Qeybta ugu murugada badan ee go'aankan waa in Muslimiinta laga hor geynayo dadka qowmiyadda Tamil ee ku nool aaggaas," ayuu sii raaciyay hadalkiisa.

Fr Madutheen Pathinather, oo ah baadari ku nool jasiiraddaas, ayaa isagana BBC-da u sheegay in bulshada ku dhaqan halkaas "ay aad uga xanuunsadeen" go'aankan cusub.

Wuxuu sheegay in shacabka daggan jasiiraddaas ay yihiin 250 qof oo Tamil ah, kuwaasoo ka barakacay dagaalkii sokeeye ee horaantii 1990-meeyadii, ayna halkaas ku noqdeen 2018-kii.

Bulshooyinka Muslimiinta iyo Masiixiyiinta ayaa sheegay in ay farxeen isbuucii lasoo dhaafay markii ay maqleen in meesha laga saaray gubitaankii meydadka ee khasabka ahaa. Laakiin waxay aad uga naxeen go'aanka cusub ee sheegaya in meydadka loo qaado jasiirad.